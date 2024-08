Tailandia: Southern Bliss Fest celebra la cultura e il turismo con Vespa italiana

15 Agosto 2024_ La Thailandia ospiterà il Southern Bliss Fest, un evento che si svolgerà dal 23 agosto al 1 settembre 2024, per promuovere il turismo nel sud del Paese. L'evento, organizzato in collaborazione con Vespa Thailand, includerà concerti, laboratori artigianali e la presentazione di percorsi turistici unici, con un focus sulla cultura locale. La manifestazione mira a stimolare l'interesse per il turismo durante la Green Season, offrendo un'esperienza autentica del sud thailandese. La manager di Vespa Thailand ha annunciato la partecipazione di appassionati di Vespa da tutto il Paese, sottolineando il legame con il famoso marchio italiano Piaggio. La notizia è riportata da siamrath.co.th. L'evento rappresenta un'opportunità per scoprire le bellezze naturali e culturali della Thailandia meridionale, promuovendo al contempo l'iconico scooter italiano.