Tailandia: Srettha Thavisin a rischio di rimozione come primo ministro

14 Agosto 2024_ Srettha Thavisin potrebbe essere rimosso dal suo incarico di primo ministro dalla Corte Costituzionale a causa della sua controversa nomina di Pichit Chuenban come ministro. Se la corte decidesse per la sua rimozione, anche il governo attuale si dimetterebbe automaticamente, con il vice primo ministro Phumtham Wechayachai che assumerebbe il ruolo di primo ministro ad interim. Wissanu Krea-ngam, consigliere del primo ministro, ha chiarito che Srettha potrebbe essere nuovamente nominato se la corte decidesse contro di lui, ma ciò dipenderebbe dal supporto parlamentare. La situazione è complicata dalla necessità di avere il sostegno di oltre 25 membri del parlamento per una nuova nomina, dato che il Senato attuale non ha il potere di co-eleggere un primo ministro. La notizia è riportata da Bangkok Post. La controversia è emersa dopo che Pichit Chuenban, ex-condannato per corruzione, è stato considerato inappropriato per un incarico governativo.