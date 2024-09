Tailandia: SX2024 promuove la sostenibilità al Queen Sirikit National Convention Center

28 Settembre 2024_ Il Segretario Generale della Chaipattana Foundation, Sumet Tantivejkul, ha sottolineato l'urgenza di azioni immediate per la sostenibilità durante l'apertura dell'SX2024, un'importante fiera dedicata allo sviluppo sostenibile. L'evento, che si tiene al Queen Sirikit National Convention Center di Bangkok, presenta innovazioni e soluzioni per affrontare le sfide del cambiamento climatico. Il tema di quest'anno, 'Good Balance, Better World', evidenzia la necessità di un equilibrio tra crescita economica, sviluppo sociale e protezione ambientale. La fiera include esposizioni, discussioni e dimostrazioni di tecnologie sostenibili, come riportato da Bangkok Post. L'SX2024 rappresenta un'opportunità cruciale per promuovere la consapevolezza e l'azione collettiva verso un futuro più sostenibile in Tailandia e oltre.