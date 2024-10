Tailandia: Thai Airways introduce cibo e vino italiani nei suoi voli verso l'Europa

06 Ottobre 2024_ Thai Airways ha annunciato un potenziamento dei suoi servizi per i voli verso l'Europa, con un'attenzione particolare alla cucina...

06 Ottobre 2024_ Thai Airways ha annunciato un potenziamento dei suoi servizi per i voli verso l'Europa, con un'attenzione particolare alla cucina italiana. A partire dal 1° luglio 2024, la compagnia aerea ha avviato voli diretti per Milano, riscontrando un'ottima risposta con un tasso di riempimento dell'85%. Tra le novità, i passeggeri di First Class potranno gustare cibo gourmet, tra cui caviale di alta qualità proveniente da un produttore italiano e vino rosso Amarone. La notizia è stata riportata da mgronline.com, evidenziando l'importanza della collaborazione tra Thailandia e Italia nel settore dell'aviazione e della gastronomia. Thai Airways punta a promuovere la cultura culinaria thailandese e italiana, offrendo un'esperienza di volo unica e raffinata.