Tailandia: ThaiBev si concentra su bevande e alimenti non alcolici

19 Luglio 2024_ ThaiBev, leader nel settore delle bevande e degli alimenti in ASEAN, ha annunciato una riorganizzazione strategica per rafforzare il suo core business. La società ha deciso di disinvestire completamente dal settore immobiliare, cedendo le sue quote in Frasers Property Limited a TCC Assets Limited. In cambio, ThaiBev aumenterà la sua partecipazione in Fraser and Neave Limited (F&N) dal 28,31% al 69,61%. Questo scambio di azioni permetterà a ThaiBev di focalizzarsi maggiormente su bevande non alcoliche e prodotti lattiero-caseari, con l'obiettivo di espandere la sua presenza nei mercati di Thailandia, Vietnam, Malesia e Singapore. Lo riporta กรุงเทพธุรกิจ. La mossa mira a consolidare la posizione di ThaiBev come il più grande operatore di bevande e alimenti quotato in borsa nel Sud-Est asiatico, con un aumento previsto dei ricavi e una maggiore efficienza operativa.