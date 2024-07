Tailandia: Thaksin Shinawatra cerca di ristabilire le connessioni politiche

21 Luglio 2024_ L'ex premier Thaksin Shinawatra, recentemente rilasciato sulla parola, ha visitato la provincia di Surin, sollevando speculazioni su un possibile campo di battaglia per le prossime elezioni generali. Thaksin ha presieduto un'ordinazione di 334 monaci novizi per celebrare l'anniversario del compleanno del Re, attirando l'attenzione sulla regione. La visita, sebbene religiosa, è vista come parte della strategia del partito Pheu Thai per riconquistare il supporto locale. Il partito ha perso terreno a favore del Bhumjaithai nelle ultime elezioni, con Thaksin che cerca di ristabilire le connessioni con le famiglie politiche influenti. Lo riporta il Bangkok Post. Thaksin è considerato il leader de facto del Pheu Thai e la sua presenza è cruciale per il futuro politico del partito.