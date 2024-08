Tailandia: Thaksin Shinawatra riceve grazia reale e termina la sua pena

18 Agosto 2024_ L'ex primo ministro thailandese Thaksin Shinawatra, precedentemente rilasciato in libertà vigilata, riceverà oggi una grazia reale che porrà fine alla sua pena detentiva. Circa 30.000 prigionieri beneficeranno di questo perdono, emesso in occasione del 72° compleanno del re il 28 luglio. Thaksin, tornato in Thailandia dopo 15 anni di esilio, era stato condannato a otto anni di carcere per tre casi distinti. La grazia non garantirà la liberazione di tutti i detenuti, poiché il Dipartimento delle Correzioni valuterà caso per caso, come riportato da Bangkok Post. Thaksin, figura controversa della politica thailandese, ha governato il paese dal 2001 al 2006 prima di essere deposto in un colpo di stato.