Tailandia: Timori per la guerra commerciale dopo la vittoria di Trump alle elezioni USA

06 Novembre 2024_ La Thailandia esprime preoccupazione per le conseguenze della vittoria di Donald Trump, che è stato eletto presidente degli Stati Uniti per la seconda volta, sconfiggendo Kamala Harris. Gli analisti temono che la sua rielezione possa intensificare le tensioni nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, con ripercussioni anche per l'economia thailandese. Inoltre, la leader thailandese Paetongtarn Shinawatra si è congratulata con Trump e ha espresso la volontà di collaborare con il nuovo governo americano. La notizia è riportata da เดลินิวส์, che evidenzia anche altri temi di attualità nel paese. La situazione politica negli Stati Uniti potrebbe influenzare le relazioni commerciali e diplomatiche della Thailandia a livello globale.