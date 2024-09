Tailandia: Toey Jarinporn diventa la prima ambasciatrice femminile di Prada

19 Settembre 2024_ Toey Jarinporn Junkiat è stata recentemente nominata ambasciatrice del marchio Prada, diventando la prima donna tailandese a ricoprire questo prestigioso ruolo per il noto brand di lusso italiano. La giovane icona della moda parteciperà alla sfilata della collezione Primavera/Estate 2025 a Milano, evidenziando il legame tra Tailandia e Italia nel mondo della moda. Toey ha espresso la sua gioia per questa opportunità, sottolineando l'importanza della sostenibilità nel design e nella qualità dei prodotti Prada. La notizia è stata riportata da siamrathnews.com, evidenziando l'influenza crescente della moda tailandese a livello internazionale. L'evento a Milano rappresenta un'importante vetrina per la cultura e la creatività tailandese nel contesto della moda globale.