Tailandia: Tre studenti cinesi sequestrati per un riscatto di 1,5 milioni di baht

22 Ottobre 2024_ Tre studenti cinesi, due maschi e una femmina, sono stati sequestrati in Tailandia ed è stato richiesto un riscatto di 1,5 milioni di baht (circa 300.000 yuan) per la loro liberazione. Gli studenti, tutti al primo anno di università, sono stati ingannati con la promessa di un pagamento per la consegna di un pacco a una persona sconosciuta. La polizia di Bangkok ha avviato un'indagine e ha formato un'unità speciale per rintracciare i rapitori e garantire la sicurezza degli studenti. L'operazione è stata avviata dopo che un docente ha denunciato il caso alla polizia, preoccupato per la sicurezza dei ragazzi. La notizia è stata riportata da เดลินิวส์, evidenziando la crescente preoccupazione per la sicurezza degli studenti stranieri in Tailandia.