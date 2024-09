Tailandia: UNICEF lancia la campagna #CountMeIn per i diritti dei bambini contro il cambiamento climatico

15 Settembre 2024_ UNICEF Thailandia ha avviato la campagna #CountMeIn, mirata a sensibilizzare l'opinione pubblica sugli effetti del cambiamento climatico sui bambini e i giovani. La campagna include storie fotografiche che documentano le esperienze di bambini colpiti da inondazioni nelle regioni settentrionali e centrali del Paese. Attraverso la campagna, i giovani possono condividere le loro storie e le sfide affrontate a causa del cambiamento climatico, come la perdita di case e familiari. La direttrice di UNICEF Thailandia, Kyungsun Kim, ha sottolineato l'importanza di ascoltare le voci dei bambini in questo contesto. La campagna prevede anche un sondaggio per raccogliere le opinioni dei giovani sul cambiamento climatico, in vista della COP29 che si terrà in Azerbaigian a novembre.