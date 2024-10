Tailandia: Universo Ferrari 2024 porta l'eleganza italiana a Bangkok

19 Ottobre 2024_ L'evento Universo Ferrari 2024 si svolgerà in Thailandia dal 21 al 25 novembre 2024, rappresentando la prima edizione di questo prestigioso evento in ASEAN. La manifestazione, organizzata da Cavallino Motor, presenterà modelli esclusivi provenienti da Maranello, Italia, celebrando l'eccellenza del marchio Ferrari. Questo evento non solo mette in risalto l'arte automobilistica italiana, ma offre anche un'opportunità unica per gli appassionati di auto di ammirare da vicino le creazioni del celebre marchio. La notizia è stata riportata da thansettakij.com. L'evento si terrà presso Emsphere, un luogo che promette di offrire un'esperienza indimenticabile per i visitatori e gli amanti delle auto di lusso.