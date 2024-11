Tailandia: Universo Ferrari debutta a Bangkok con il Ferrari F80 e altre icone italiane

04 Novembre 2024_ L'evento Universo Ferrari si svolgerà per la prima volta in Asia a Bangkok dal 23 al 25 novembre 2024, presentando il nuovo Ferrari F80 e oltre 20 modelli iconici provenienti direttamente da Maranello, Italia. La mostra, organizzata da Cavallino Motors, offre un'esperienza immersiva per gli appassionati di auto e della velocità, celebrando la storia e l'innovazione del marchio Ferrari. Tra i modelli esposti ci saranno anche leggende come la Ferrari GTO e la LaFerrari Aperta, insieme a veicoli da corsa storici come la F1-2000 guidata da Michael Schumacher. La notizia è riportata da aroundautoworld.com, sottolineando l'importanza di questo evento per il mercato automobilistico tailandese e la passione per il marchio Ferrari nel paese. I biglietti per l'evento sono già disponibili su Thaiticketmajor.