Tailandia: Universo Ferrari porta l'eccellenza italiana a Bangkok

14 Ottobre 2024_ L'evento Universo Ferrari si svolgerà a Bangkok dal 21 al 25 novembre 2024, offrendo un'esperienza esclusiva per gli appassionati del marchio italiano. Organizzato da Cavallino Motors, unico rivenditore ufficiale Ferrari in Thailandia, l'evento presenterà una vasta gamma di modelli Ferrari, tra cui il nuovo V12, e celebrerà la storia e l'innovazione del marchio. I visitatori potranno esplorare diverse aree tematiche, tra cui Racing e Sport Cars, immergendosi nel mondo affascinante di Ferrari. La notizia è stata riportata da autodeft.com, evidenziando l'importanza di questo evento per il mercato automobilistico thailandese. Universo Ferrari rappresenta un'opportunità unica per i fan di vivere la cultura e il lusso del marchio italiano direttamente a Bangkok.