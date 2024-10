Tailandia: Universo Ferrari porta l'eccellenza italiana a Bangkok

30 Settembre 2024_ L'evento Universo Ferrari si svolgerà a Bangkok dal 21 al 25 novembre 2024, offrendo ai fan della celebre casa automobilistica italiana un'esperienza unica. Organizzato da Cavallino Motors, unico rivenditore ufficiale Ferrari in Thailandia, l'evento presenterà una selezione di modelli iconici, tra cui la Ferrari 12Cilindri, per la prima volta in Asia. Questo evento esclusivo, che celebra la storia e l'innovazione di Ferrari, è un'importante iniziativa che unisce l'Italia e la Thailandia nel segno della passione per le auto sportive. La notizia è riportata da autospinn.com. I visitatori potranno esplorare diverse aree tematiche dedicate alla storia e al lifestyle Ferrari, rendendo l'evento un must per gli appassionati di motori.