Tailandia: Universo Ferrari porta l'eccellenza italiana a Bangkok

08 Ottobre 2024_ La Thailandia ospiterà l'evento Universo Ferrari dal 21 al 25 novembre 2024, organizzato da Cavallino Motors, unico rivenditore ufficiale Ferrari nel Paese. Questo evento esclusivo, proveniente direttamente da Maranello, offrirà ai fan della velocità un'esperienza immersiva nel mondo Ferrari, con esposizioni di modelli iconici e storie che celebrano la tradizione del marchio. I visitatori potranno ammirare la nuova Ferrari 12Cilindri con motore V12, presentata per la prima volta in Thailandia, e scoprire il DNA della Scuderia Ferrari, uno dei team più vincenti nella storia della Formula 1. La notizia è stata riportata da motortrivia.com, sottolineando l'importanza di questo evento per i fan italiani e tailandesi della celebre casa automobilistica. Universo Ferrari rappresenta un'opportunità unica per esplorare la cultura e l'innovazione che caratterizzano il marchio, rendendo omaggio all'eredità di Enzo Ferrari.