Tailandia: Vespa celebra l'arte con VESPARTE e sostiene i bambini con malattie cardiache

28 Settembre 2024_ Vespa ha recentemente organizzato l'evento VESPARTE HE(ART) BEAT a Bangkok, un'iniziativa che unisce arte e beneficenza. Durante l'evento, sette artisti hanno trasformato scooter Vespa in opere d'arte uniche, con i proventi delle vendite destinati a tre fondazioni che si occupano di malattie cardiache infantili. L'iniziativa, parte della campagna VIVA LA VESPA, mira a ispirare i giovani tailandesi e a sostenere i loro sogni, riflettendo i valori di libertà e avventura tipici del marchio italiano. La notizia è stata riportata da mileday365.com. Vespa continua a dimostrare il suo impegno sociale, utilizzando la creatività per fare la differenza nella vita dei bambini in difficoltà.