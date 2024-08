Tailandia: Voto schiacciante per il nuovo Primo Ministro e tensioni con i media

17 Agosto 2024_ Il nuovo Primo Ministro della Tailandia ha ottenuto un voto schiacciante di 339 voti a favore, segnando un momento significativo nella politica del paese. Tuttavia, il clima politico è teso, con il Vice Primo Ministro che ha reagito in modo brusco a una domanda di un giornalista, scatenando polemiche. Questo episodio evidenzia le difficoltà di comunicazione tra il governo e i media, un tema ricorrente nella storia politica tailandese. La situazione attuale riflette le sfide che il nuovo governo dovrà affrontare per mantenere la stabilità e la fiducia pubblica. La notizia è riportata da เดลินิวส์, un'importante fonte di informazione in Tailandia. Il nuovo governo si trova a dover gestire non solo le aspettative politiche, ma anche le relazioni con i media, cruciali per la trasparenza e la comunicazione con i cittadini.