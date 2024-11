Tailandia: YSS partecipa all'EICMA 2024 per promuovere l'innovazione italiana nel settore motociclistico

7 Novembre 2024_ La YSS (Thailand) Co., Ltd., leader nella produzione di ammortizzatori ad alte prestazioni, partecipa all'EICMA 2024, la fiera internazionale di motociclette che si tiene a Milano, Italia, dal 5 al 10 novembre. L'azienda thailandese presenta le sue innovazioni, tra cui un modello di Ducati V2, vincitore di competizioni mondiali, per rafforzare la propria presenza nel mercato europeo. YSS mira a espandere la propria brand awareness e a collaborare con campioni del motociclismo, come Michele Pirro, per dimostrare l'affidabilità dei suoi prodotti. La notizia è riportata da hooninside.com. L'evento rappresenta un'importante opportunità per YSS di consolidare la sua reputazione come marchio globale nel settore motociclistico, evidenziando l'interesse per il mercato europeo in continua crescita.