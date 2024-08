Taiwan: A Kaohsiung inizia la costruzione di 1200 nuove abitazioni sociali

25 Agosto 2024_ A Kaohsiung, è stata avviata la costruzione di un nuovo complesso di abitazioni sociali chiamato 'Yongqing Anju', che prevede 1200 unità abitative. Questo progetto, situato a breve distanza dalla fabbrica di TSMC e dal principale stadio per i Giochi del Mondo, è previsto per il completamento nel 2028 e mira a soddisfare la crescente domanda di affitti nella zona. Tuttavia, i proprietari di immobili stanno già aumentando i canoni di affitto, con un incremento del 20% registrato recentemente. La notizia è stata riportata da ettoday.net, evidenziando le sfide del mercato immobiliare taiwanese. La TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, è uno dei principali produttori di semiconduttori al mondo, fondamentale per l'economia dell'isola.