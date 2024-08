Taiwan: Accesa discussione alla Corte Costituzionale su riforma del Parlamento

07 Agosto 2024_ La Corte Costituzionale di Taiwan ha tenuto ieri un'udienza verbale riguardante la riforma del Parlamento, con il partito di governo, il Partito Democratico Progressista (DPP), che sostiene l'espansione dei poteri di indagine del Parlamento. I richiedenti, composti da quattro membri, hanno affermato che il processo di modifica della legge presenta gravi vizi e dovrebbe essere dichiarato incostituzionale. D'altra parte, il Parlamento ha controbattuto che la richiesta non dovrebbe essere accettata. La Corte ha annunciato che emetterà una sentenza entro tre mesi, con la possibilità di estensione di due mesi se necessario, come riportato da 自由時報. Questo dibattito è cruciale per il futuro della governance e della responsabilità politica a Taiwan, un'isola democratica con un sistema politico complesso.