Taiwan: Accuse di corruzione contro il presidente del Partito Popolare di Taiwan, Ko Wen-je

07 Novembre 2024_ Ko Wen-je, presidente del Partito Popolare di Taiwan, è stato accusato di ricevere tangenti per un totale di 15 milioni di dollari taiwanesi nell'ambito di un'inchiesta su un caso di corruzione legato al progetto del complesso commerciale Jinghua. Il deputato Wang Ding-yu ha rivelato che un documento del tribunale di Taipei conferma la responsabilità di Ko, evidenziando che era a conoscenza della illegalità delle sue azioni. Inoltre, il documento menziona che 210.000 dollari erano stati utilizzati come anticipo per le tangenti e che l'importo totale di 15 milioni era destinato a Ko. La notizia è stata riportata da 自由時報, sottolineando la gravità delle accuse e l'impatto politico che queste potrebbero avere sul Partito Popolare di Taiwan, un partito relativamente nuovo che ha guadagnato attenzione negli ultimi anni.