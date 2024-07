Taiwan: Aggiornamento positivo sul PIL con crescita prevista al 3,85%

26 Luglio 2024_ Secondo le ultime previsioni del Taiwan Institute of Economic Research, il tasso di crescita del PIL di Taiwan per quest'anno è stato...

26 Luglio 2024_ Secondo le ultime previsioni del Taiwan Institute of Economic Research, il tasso di crescita del PIL di Taiwan per quest'anno è stato rivisto al rialzo al 3,85%. Questo miglioramento è attribuito a un forte impulso sia delle esportazioni che della domanda interna. L'istituto ha sottolineato che, grazie alla ripresa dell'economia globale, le esportazioni di Taiwan continueranno a mostrare performance solide, mentre il mercato interno crescerà in modo costante. La notizia è stata riportata da 工商時報. Questo aggiornamento riflette la resilienza dell'economia taiwanese in un contesto di ripresa economica mondiale.