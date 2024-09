Taiwan: AIT ribadisce l'indipendenza della giustizia taiwanese nel caso del sindaco di Taipei

15 Settembre 2024_ L'American Institute in Taiwan (AIT) ha dichiarato che il governo degli Stati Uniti non interverrà nel processo giudiziario...

15 Settembre 2024_ L'American Institute in Taiwan (AIT) ha dichiarato che il governo degli Stati Uniti non interverrà nel processo giudiziario riguardante il sindaco di Taipei, Ko Wen-je. L'AIT ha sottolineato l'importanza dell'indipendenza della giustizia a Taiwan, un principio fondamentale del sistema legale dell'isola. Questa dichiarazione arriva dopo che alcuni esponenti, tra cui Hsiao Hsu-chen, hanno espresso preoccupazione per il caso. La fonte di queste informazioni è il sito di notizie 自由時報. Taiwan, un'isola con un sistema democratico e giuridico autonomo, continua a mantenere la sua indipendenza nonostante le pressioni esterne.