Taiwan: Aiuti finanziari per le vittime del tifone Gaemi

26 Luglio 2024_ Il presidente William Lai ha annunciato un piano di aiuti finanziari per le famiglie colpite dal tifone Gaemi, con un risarcimento di NT$20.000 per le abitazioni in zone con allagamenti superiori ai 50 cm. Inoltre, le famiglie a basso e medio reddito in aree con allagamenti inferiori riceveranno NT$10.000. Lai ha sottolineato l'importanza di approvare rapidamente i fondi da parte del legislativo, mentre il Ministero delle Finanze sta valutando misure di sollievo fiscale per le aree gravemente colpite. La notizia è stata riportata dal Taipei Times. Il tifone ha causato ingenti danni, ma il presidente ha elogiato gli sforzi del governo di Kaohsiung per migliorare il sistema di controllo delle inondazioni.