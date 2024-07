Taiwan: Allerta per il tifone Kaimi, attese forti piogge e venti

22 Luglio 2024_ Il Central Weather Bureau di Taiwan ha emesso un avviso di tifone marittimo per il tifone Kaimi, che si trova a circa 580 km a sud-est di Eluanbi. Il tifone si sta muovendo verso nord-nordovest a una velocità di 17-20 km/h e si prevede che raggiungerà Taiwan mercoledì e giovedì, portando piogge intense e venti forti. Le regioni occidentali e nordorientali dell'isola saranno le più colpite, con possibili piogge torrenziali e temporali. La popolazione è invitata a prepararsi adeguatamente per l'arrivo del tifone. Lo riporta il sito di notizie 人間福報 (The Merit Times). Le autorità locali monitorano attentamente la situazione per fornire aggiornamenti tempestivi.