Taiwan: Allerta per possibile tempesta tropicale Usagi nel Pacifico occidentale

10 Novembre 2024_ La Central Weather Administration (CWA) ha avvertito che quattro sistemi meteorologici sono attualmente attivi nel Pacifico occidentale, con uno di essi, Usagi, che potrebbe rafforzarsi in una tempesta tropicale e minacciare Taiwan. Questo evento rappresenterebbe la prima volta che quattro cicloni tropicali esistono simultaneamente nel mese di novembre. Se Usagi si formerà, si prevede che si muoverà verso nord-ovest, avvicinandosi inizialmente all'isola di Luzon nelle Filippine. Le temperature a Taiwan potrebbero scendere a 23°C a causa di un forte monsone da nord-est previsto per i prossimi giorni. La notizia è riportata dal Taipei Times. La CWA ha anche segnalato che altri cicloni, come il tifone Yinxing e le tempeste tropicali Toraji e Manyi, sono attualmente in fase di monitoraggio.