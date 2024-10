Taiwan: Apertura della prima boutique Moschino a Taipei con un tocco di design italiano

07 Ottobre 2024_ La boutique Moschino ha ufficialmente aperto le sue porte al Breeze Xinyi di Taipei il 5 ottobre 2024, segnando l'ingresso del marchio italiano in Taiwan. Il negozio, progettato dal direttore creativo Jeremy Scott, presenta un design minimalista che esalta la vivacità dei prodotti Moschino, creando un'atmosfera simile a una galleria d'arte. In occasione dell'apertura, è stato lanciato un esclusivo zaino a forma di orsetto, unico in tutta Taiwan, venduto a NT$62,500. La notizia è stata riportata da bg3.co, evidenziando l'importanza della moda italiana nel panorama commerciale taiwanese. L'apertura della boutique rappresenta un ulteriore passo nella diffusione della cultura e dello stile italiano in Asia.