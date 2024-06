Taiwan: Approvato il memorandum di cooperazione lavorativa con l'India

26 Giugno 2024_ Il Parlamento di Taiwan ha completato la prima revisione del memorandum di cooperazione lavorativa con l'India, approvando due risoluzioni aggiuntive per ottimizzare il processo di assunzione diretta e la progettazione del sistema. Durante la riunione congiunta delle commissioni per il benessere sociale e l'ambiente sanitario e per gli affari esteri e la difesa, i legislatori hanno esaminato dettagliatamente il testo del memorandum. Il Ministro del Lavoro, Hsu Pei-shan, ha spiegato che l'introduzione dei lavoratori indiani seguirà un sistema a doppio binario di assunzione diretta e tramite agenzia, con un progetto pilota iniziale di non più di 1000 persone nel settore manifatturiero. Le risoluzioni aggiuntive richiedono al Ministero del Lavoro di presentare un piano dettagliato entro tre mesi e di stabilire un sistema informativo per la selezione dei lavoratori. Lo riporta il sito di notizie 自由時報. I legislatori hanno sottolineato l'importanza di aumentare la trasparenza e l'equità nell'implementazione della nuova politica.