Taiwan: Approvato piano della Guardia Costiera per armi meno letali contro attività cinesi

29 Settembre 2024_ L'Executive Yuan di Taiwan ha approvato un piano della Guardia Costiera (CGA) per l'acquisto di armi meno letali, destinato a ridurre i rischi per la vita durante le operazioni contro le attività di zona grigia della Cina. Il piano, con un budget di NT$875,3 milioni (circa 27,2 milioni di dollari USA), sarà attuato in via sperimentale dal prossimo anno fino al 2027. La CGA prevede di procurarsi 'testate a impulsi' da filiali israeliane, progettate per incapacitare i bersagli senza causare danni letali, e di acquistare anche fucili NT-106 e altri armamenti. La prima fornitura di munizioni meno letali è attesa per il 2025, come riportato da Taipei Times. La CGA è l'agenzia responsabile della sicurezza marittima a Taiwan, e il piano mira a migliorare le capacità di enforcement marittimo senza ricorrere a munizioni altamente esplosive.