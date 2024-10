Taiwan: Arrestati otto militari per spionaggio a favore della Cina

24 Ottobre 2024_ Otto militari, attivi e in pensione, sono stati arrestati a Taiwan con l'accusa di aver collaborato con un'organizzazione di spionaggio cinese, inducendo i soldati a rivelare segreti militari in cambio di denaro. Le indagini hanno rivelato che una donna, membro di un'associazione religiosa, ha reclutato i militari per girare un video di 'resa' con la bandiera cinese, mentre altri hanno trafugato documenti riservati. I militari coinvolti, di vari gradi, avrebbero ricevuto compensi variabili a seconda della gravità delle informazioni fornite. La notizia è stata riportata da 自由時報, evidenziando la gravità della violazione della fiducia da parte di questi individui nei confronti dello Stato. Le autorità taiwanesi hanno sottolineato l'importanza della sicurezza nazionale e la necessità di sanzioni severe per tali atti di tradimento.