Taiwan: Arresti nel caso di corruzione legato a KMT e ex sindaco di Taipei

28 Settembre 2024_ Due figure chiave, Li Wenzong e Zhu Yahu, sono state arrestate nell'ambito di un'inchiesta sulla corruzione legata al caso Jinghua City, che coinvolge l'ex sindaco di Taipei, Ko Wen-je. Le autorità hanno condotto operazioni di ricerca e interrogato 16 persone, con 10 di esse trasferite per ulteriori indagini. Si sospetta che il gruppo Weijing abbia utilizzato Zhu come intermediario per corrompere Li, un ex fidato collaboratore di Ko, il quale è già sotto inchiesta per irregolarità nei finanziamenti politici. La fonte di questa notizia è 中國時報. L'inchiesta ha sollevato preoccupazioni su possibili legami tra flussi di denaro e finanziamenti politici, con un totale di sette persone già arrestate in relazione a questo caso.