Taiwan: Arresto del presidente del Partito Popolare per corruzione

31 Agosto 2024_ Il presidente del Partito Popolare di Taiwan, Ko Wen-je, è stato arrestato questa mattina dai pubblici ministeri per aver rifiutato di essere interrogato di notte nell'ambito di un'inchiesta sulla corruzione legata al caso di Jinghua City. Ko ha immediatamente richiesto un'udienza per contestare l'arresto, mentre i suoi sostenitori si sono radunati davanti al tribunale per esprimere solidarietà. Huang Kuo-chang, leader del gruppo parlamentare del Partito Popolare, ha esortato i cittadini a mantenere la calma e a non compiere atti irrazionali. La notizia è stata riportata da storm.mg, evidenziando la crescente tensione politica in Taiwan. Il caso coinvolge anche altre figure politiche e potrebbe avere ripercussioni significative sul panorama politico dell'isola.