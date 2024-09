Taiwan: Artista taiwanese promuove l'arte delle chiese romane per ispirare gli studenti

06 Settembre 2024_ Un gruppo di artisti e accademici taiwanesi, guidato dalla professoressa e artista Dai Chia-Ju, ha recentemente visitato Roma per esplorare l'arte delle chiese cattoliche. L'obiettivo è quello di raccogliere materiale per un nuovo libro che intende cambiare l'approccio educativo in Taiwan, dove l'arte è spesso trascurata a favore delle scienze. Dai, che ha studiato arte a Firenze, ha sottolineato l'importanza di esperienze dirette per ispirare gli studenti e migliorare la loro comprensione dell'arte. La notizia è stata riportata da udn.com. Il nuovo libro, intitolato "La Bellezza Suprema", si propone di presentare l'arte delle chiese romane e sarà pubblicato nel 2025, contribuendo a rafforzare i legami culturali tra Taiwan e Italia.