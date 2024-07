Taiwan: Atleta di kendo rischia la cittadinanza per aver rappresentato la Cina a Milano

11 Luglio 2024_ Il governo taiwanese potrebbe revocare la cittadinanza a Su Yu-cheng, praticante di kendo, se confermato che ha rappresentato la Cina ai Campionati Mondiali di Kendo a Milano, Italia, la scorsa settimana. Secondo il Mainland Affairs Council, gli atleti devono avere la nazionalità del paese che rappresentano e presentare il passaporto come prova. Un post su Facebook mostra Su con la squadra cinese durante l'evento a Milano. Se Su ha ottenuto la nazionalità cinese, la sua cittadinanza taiwanese sarà annullata in conformità con la legge. Lo riporta taipeitimes.com. Il governo taiwanese ha ribadito la sua apertura ai turisti cinesi, nonostante l'aumento dell'avviso di viaggio per la Cina da 'giallo' a 'arancione'.