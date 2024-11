Taiwan: Atmosfera di cooperazione al Parlamento per il bilancio 2024

8 Novembre 2024_ Oggi, il Parlamento di Taiwan ha mostrato un raro clima di armonia durante le discussioni sul bilancio centrale per il 2024, che era bloccato da oltre un mese. Il presidente del Parlamento, Han Kuo-yu, ha convocato una riunione tra i partiti per raggiungere un accordo su tre questioni controverse, inclusi i risarcimenti per le comunità indigene e il valore dei punti di assistenza sanitaria. Il leader del partito di maggioranza, Ker Chien-ming, ha partecipato alla riunione, esprimendo la sua volontà di accelerare il processo legislativo, mentre il leader del Partito Popolare, Huang Kuo-chang, ha augurato una pronta guarigione a Ker, sottolineando l'importanza della solidarietà umana in politica. La notizia è riportata da 中國時報. Questo sviluppo segna un momento significativo di collaborazione tra i partiti, che potrebbe influenzare positivamente il futuro delle politiche legislative a Taiwan.