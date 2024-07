Taiwan: Aumentate le pene per omicidio tramite incendio

17 Luglio 2024_ Taiwan ha deciso di inasprire le pene per chi causa la morte di una persona tramite incendio doloso. Le nuove sanzioni prevedono l'ergastolo o la pena di morte per i colpevoli di tali crimini. Questa misura è stata adottata in risposta a un aumento di casi di incendi dolosi con esiti fatali. Le autorità sperano che le pene più severe possano fungere da deterrente per futuri crimini. Lo riporta il quotidiano taiwanese 自由時報. La decisione è stata accolta con favore da molte associazioni di vittime e gruppi di cittadini preoccupati per la sicurezza pubblica.