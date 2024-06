Taiwan: Aumentato il livello di allerta per viaggi verso Cina, Hong Kong e Macao

28 Giugno 2024_ La Mainland Affairs Council (MAC) di Taiwan ha ufficialmente elevato l'allerta per i viaggi verso Cina, Hong Kong e Macao al livello 'arancione'. Questa decisione ha suscitato preoccupazioni tra gli operatori turistici, che temono un ulteriore impatto negativo sul settore già fragile. I legislatori dell'opposizione hanno criticato la mossa, sostenendo che potrebbe peggiorare le relazioni tra le due sponde dello Stretto di Taiwan. Alcuni cittadini hanno espresso timori per la crescente instabilità politica sotto la nuova amministrazione. The Merit Times riporta che il governo è stato esortato a trovare soluzioni concrete per migliorare le relazioni tra Taiwan e la Cina. La situazione rimane tesa, con molteplici richieste di politiche più costruttive per garantire la stabilità e la sicurezza dei cittadini.