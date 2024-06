Taiwan: Aumento dei casi di COVID-19 e influenza stagionale

26 Giugno 2024_ Taiwan sta affrontando un aumento simultaneo dei casi di COVID-19 e influenza stagionale. La scorsa settimana, i casi gravi di COVID-19 sono aumentati del 30% rispetto alla settimana precedente, con 40 nuovi decessi. Anche l'influenza ha registrato un incremento, con 77 nuovi casi gravi e 10 decessi, tornando a livelli di epidemia estiva non visti dal 2016. Le autorità sanitarie prevedono che entrambe le epidemie raggiungeranno il picco a metà luglio. Lo riporta 中國時報. Gli ospedali, come il National Taiwan University Hospital, stanno riattivando misure di controllo per gestire l'afflusso di pazienti.