Taiwan: Aumento dei posti nelle scuole materne per contrastare il calo delle nascite

17 Luglio 2024_ Il Ministero dell'Istruzione di Taiwan ha annunciato un'espansione del programma di educazione a prezzi accessibili per le scuole materne, in risposta al calo delle nascite. Dal 2017, il numero di classi nelle scuole materne pubbliche, non profit e semi-pubbliche è aumentato di 3.659 unità, con un massimo di 3.000 NTD al mese per famiglia. Per il nuovo anno scolastico, che inizia ad agosto, saranno disponibili 501.000 posti, con un incremento di 318.000 posti rispetto all'anno precedente. La notizia è stata riportata da 自由時報. Il Ministro dell'Istruzione, Cheng Ying-yao, ha dichiarato che verranno utilizzati spazi inutilizzati e coinvolte aziende per soddisfare le esigenze di assistenza all'infanzia dei giovani lavoratori.