Taiwan: Aumento dei prezzi immobiliari e sfide per i costruttori locali

31 Agosto 2024_ A Taichung, la costruzione di centri sportivi ha portato a un aumento significativo delle transazioni immobiliari, in particolare nel quartiere nord, dove la presenza di servizi e istituzioni accademiche attrae investitori. Tuttavia, le nuove restrizioni sui prestiti immobiliari imposte dalla Banca Centrale hanno creato difficoltà per i piccoli costruttori, che temono di non riuscire a competere con i grandi sviluppatori. Nonostante l'aumento dei prezzi, i dati mostrano che il mercato immobiliare di Hsinchu ha visto un incremento del 58% negli ultimi cinque anni, rendendo l'acquisto di case più oneroso per i nuovi acquirenti. La situazione è ulteriormente complicata da scoperte archeologiche nei cantieri di TSMC, che sollevano preoccupazioni per i ritardi nei progetti. La notizia è riportata da ettoday.net. Le sfide del mercato immobiliare di Taiwan riflettono le tensioni tra sviluppo urbano e conservazione culturale.