Taiwan: Aumento dei ritardi nei bagagli all'aeroporto di Taoyuan

08 Agosto 2024_ L'aeroporto di Taoyuan ha registrato nel 2023 un totale di 8612 voli con ritardi superiori a un'ora per la consegna dei bagagli, suscitando lamentele tra i passeggeri. Questo problema ha portato a un aumento delle segnalazioni da parte dei viaggiatori, che si sono mostrati insoddisfatti del servizio. Le autorità aeroportuali stanno esaminando le cause di questi ritardi per migliorare l'efficienza e la soddisfazione dei clienti. La situazione evidenzia la necessità di interventi per garantire un servizio di qualità all'aeroporto, uno dei principali hub di Taiwan. La notizia è stata riportata da 中國時報. L'aeroporto di Taoyuan è il principale scalo internazionale di Taiwan, situato nella città di Taoyuan, e serve milioni di passeggeri ogni anno.