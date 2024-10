Taiwan: Aumento del 12,5% delle tariffe elettriche per l'industria dal 16 ottobre

01 Ottobre 2024_ Il Ministero dell'Economia di Taiwan ha annunciato un aumento medio del 12,5% delle tariffe elettriche per l'industria, che entrerà in vigore il 16 ottobre 2024. Tuttavia, le tariffe per i consumatori domestici rimarranno congelate per alleviare il carico economico sui cittadini. Questa decisione è stata presa dopo un'attenta considerazione e consultazione con le parti interessate, per riflettere l'aumento dei costi. Il Ministero ha sottolineato che l'adeguamento è necessario per garantire la sostenibilità del settore energetico. La notizia è stata riportata da 工商時報. L'industria taiwanese, che comprende settori come l'elettronica e la manifattura, rappresenta una parte fondamentale dell'economia dell'isola.