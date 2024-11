Taiwan: Aumento del budget governativo per il 2025 con focus su settori strategici

09 Novembre 2024_ Il governo di Taiwan ha approvato un budget totale di 222 miliardi di dollari per il 2025, con un incremento del 40,6% rispetto all'anno precedente. Tra i settori prioritari, il budget destina 122 miliardi di dollari all'industria dei semiconduttori, seguita da 74 miliardi per l'industria dell'intelligenza artificiale. Altri settori chiave includono comunicazioni di nuova generazione, sicurezza informatica e industria militare, con investimenti significativi per ciascuno di essi. Questa strategia mira a creare opportunità di lavoro e a stimolare la crescita economica in Taiwan. La notizia è riportata da 自由時報. Il governo punta a generare un valore di 2,6 trilioni di dollari nell'industria dei semiconduttori entro il 2028, creando 250.000 posti di lavoro ben retribuiti.