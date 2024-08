Taiwan: Aumento della soglia di vita minima per il 2024 con benefici fiscali per milioni di famiglie

17 Agosto 2024_ Il governo di Taiwan prevede un aumento della soglia di vita minima per il 2024, che passerà da 202.000 a 210.000 dollari taiwanesi, con un incremento di 8.000 dollari. Questa modifica, che entrerà in vigore per le dichiarazioni fiscali del prossimo anno, si stima avvantaggerà circa 2,35 milioni di famiglie, con un potenziale risparmio fiscale che potrebbe superare i 600.000 contribuenti. Inoltre, il Ministero delle Finanze ha annunciato che anche le esenzioni fiscali e le deduzioni saranno aumentate, contribuendo a un ulteriore alleggerimento fiscale per le famiglie. La notizia è stata riportata da 自由時報, evidenziando l'impatto positivo di queste misure sul benessere economico dei cittadini taiwanesi. Le nuove soglie fiscali e le deduzioni sono parte di un pacchetto di riforme destinate a sostenere le famiglie in un contesto di crescente inflazione.