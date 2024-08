Taiwan: Aumento dell'altezza del suolo a Hualien dopo il terremoto di aprile

05 Agosto 2024_ Dopo il terremoto del 3 aprile 2024, la stazione di monitoraggio di Dufeng a Hualien ha registrato un aumento dell'altezza del suolo di 39,2 centimetri. Questo cambiamento, evidenziato dai dati osservati dal Centro Nazionale di Monitoraggio dei Terremoti, potrebbe avere ripercussioni sulla struttura geologica della zona. Gli esperti avvertono che tali variazioni possono influenzare la stabilità del terreno e la sicurezza degli edifici circostanti. Hualien è una città situata sulla costa orientale di Taiwan, nota per la sua bellezza naturale e la sua vulnerabilità sismica. La notizia è stata riportata da 自由時報, sottolineando l'importanza del monitoraggio geologico in aree sismicamente attive come Taiwan.