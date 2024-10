Taiwan: Aumento delle riserve di gas naturale a 14 giorni per garantire la sicurezza energetica

24 Ottobre 2024_ Il Ministero dell'Economia di Taiwan ha annunciato un incremento delle riserve di gas naturale a 14 giorni per affrontare potenziali blocchi da parte della Cina. Questa misura è stata adottata per garantire la sicurezza energetica dell'isola in un contesto geopolitico sempre più teso. L'iniziativa mira a rafforzare la resilienza di Taiwan contro le minacce esterne, assicurando un approvvigionamento energetico stabile. La decisione è parte di una strategia più ampia per migliorare la preparazione dell'isola in caso di emergenze. La notizia è stata riportata da 自由時報. Taiwan, un'isola con una forte dipendenza dalle importazioni di energia, sta cercando di diversificare le sue fonti e aumentare la propria autonomia energetica.