21 Luglio 2024_ Durante il forum annuale sulla sicurezza di Aspen, la sicurezza di Taiwan è stata al centro dell'attenzione. Il presidente del Joint Chiefs of Staff degli Stati Uniti, Brown, ha dichiarato che in caso di conflitto nello Stretto di Taiwan, le forze armate statunitensi sono fiduciose di poter sconfiggere l'Esercito Popolare di Liberazione cinese. Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Sullivan, ha sottolineato che evitare un conflitto nello Stretto di Taiwan deve essere un obiettivo fondamentale della politica statunitense, combinando deterrenza e diplomazia nei confronti della Cina. La fonte di queste informazioni è 自由時報. La situazione rimane tesa, con gli Stati Uniti che continuano a monitorare da vicino le mosse di Pechino.