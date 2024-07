Taiwan: AVIS Taiwan lancia un progetto esclusivo per noleggiare Ferrari

24 Luglio 2024_ AVIS Taiwan ha annunciato un innovativo progetto di noleggio di supercar, in collaborazione con la compagnia taiwanese Monti Nara, dedicato a una clientela di alto profilo. Il programma consente ai clienti di noleggiare la Ferrari California 30, offrendo vantaggi fiscali e coprendo costi come assicurazione e manutenzione. Questa iniziativa non solo facilita l'accesso a veicoli di lusso, ma include anche un esclusivo corso di guida sul circuito di Shanghai F1, del valore di 260.000 TWD, e un programma di manutenzione gratuita per sette anni. La notizia è stata riportata da bg3.co, evidenziando come l'Italia, patria della Ferrari, continui a influenzare il mercato automobilistico di lusso a Taiwan.