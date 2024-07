Taiwan: Avvertimento contro i viaggi in Cina per rischio di detenzione arbitraria

2 Luglio 2024_ Il Vice Ministro del Mainland Affairs Council, Liang Wen-chieh, ha ribadito ieri l'avvertimento del consiglio contro i viaggi in Cina a causa del rischio di detenzione arbitraria. Il consiglio ha sottolineato che i cittadini taiwanesi potrebbero essere soggetti a detenzioni ingiustificate durante i loro soggiorni in Cina. Questa dichiarazione segue una serie di incidenti in cui cittadini taiwanesi sono stati detenuti senza motivazioni chiare. Le autorità taiwanesi esortano i cittadini a considerare attentamente i rischi prima di pianificare viaggi in Cina. Lo riporta il Taipei Times. Il Mainland Affairs Council è l'agenzia governativa di Taiwan responsabile delle relazioni con la Cina continentale.